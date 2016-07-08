НАТО не прагне нової "холодної війни" - генсек

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у вступному слові перед початком саміту НАТО у Варшаві.

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"НАТО не шукає конфронтації, ми не хочемо нової «холодної війни». «Холодна війна» пішла в історію й повинна залишатися в історії. Ми будемо продовжувати шукати змістовного та конструктивного діалогу з Росією. Важливо знизити ризики та збільшити передбачуваність, поглибити прозорість. Це дуже важливо у такі часи як зараз", - сказав генсек Альянсу.

За його словами, учасники саміту обговорюватимуть дві головні теми - стримування й оборона та "досягнення стабільності у нашому сусідстві".

"Сильна оборона та стримування є ключовим завданням НАТО, і ми розвиваємо Альянс для протистояння новим загрозам та викликам. Ми ухвалимо важливі рішення про те, як посилити нашу оборону та стримування", - нагадав Столтенберг.

Говорячи про необхідність ухвалення рішень, спрямованих на забезпечення стабільності у сусідніх з НАТО країнах, генсек сказав: "Коли наші сусіди стабільні - ми в безпеці".