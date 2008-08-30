Медведєв: Грузія використала Олімпіаду для злочинних завдань

Розв`язавши агресію проти Південної Осетії 8 серпня, Грузія використала початок пекінської Олімпіади для вирішення своїх злочинних завдань.

Про це заявив сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв на зустрічі в Кремлі з російськими спортсменами – чемпіонами і призерами Олімпіади в Пекіні.

«Олімпіада стала, по суті, однією з найважливіших міжнародних подій, якщо хочете, чинником політичного розвитку, – сказав російський лідер. – І цей чинник може бути використаний на благо всіх, але може бути використаний і інакше. Є ті, хто використав початок Олімпіади як привід для вирішення своїх злочинних завдань. Ви знаєте, про кого я говорю. Це назавжди залишиться на совісті тих, хто розв`язав агресію в день початку Олімпіади».

Газета.ру