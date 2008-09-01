Лідери ЄС зберуться на екстрений саміт щодо Грузії і відносин з Росією

Лідери ЄС зберуться в Брюсселі на екстрений саміт щодо ситуації в Грузії і відносин з Росією

Головна інтрига зустрічі полягає в тому, чи вдасться лідерам ЄС досягти консенсусу в питанні про можливість застосування санкцій до Росії, відзначає Эхо Москвы. Пізно увечері в інтерв`ю телеканалу Франс-3 міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер заявив, що проект підсумкової заяви позачергового саміту ЄС не містить санкцій. За його словами, це буде "збалансований текст". При цьому Кушнер визнав, що існують розбіжності з питання дій ЄС відносно ситуації, що склалася на Кавказі.