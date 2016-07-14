У Франції пройшов традиційний військовий парад з нагоди Дня взяття Бастилії (фоторепортаж)

У параді взяли участь представники різних видів військ французької армії і французького іноземного легіону, а також військові з Австралії, Іспанії і новозеландські воїни маорі.

Також на параді був присутній президент Франції Франсуа Олланд, члени французького уряду та іноземні політики, в тому числі держсекретар США Джон Керрі.

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День взяття Бастилії відзначається у Франції щорічно з 14 липня, починаючи з 1880 року. І хоча в тексті постанови відсутня прив'язка до конкретної історичної дати, в обґрунтуванні та в ході дебатів свято зв'язувався зі "Святом Федерації", що пройшло у 1790 р. - першою річницею взяття фортеці-в'язниці Бастилії 14 липня 1789 року в ході Великої французької революції, а також з самим штурмом як символом повалення абсолютизму.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Франції відзначили 100-у річницю початку Битви на Соммі - однієї з найбільших битв у ході Першої світової війни, яка значною мірою вплинула на подальший хід подій. Поминальні заходи з цієї нагоди також супроводжувалися військовим парадом, в тому числі у формі та з використанням зброї часів Першої світової війни.