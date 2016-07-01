100 років Битви при Соммі: у Франції згадують жертв однієї з найбільш кровопролитних битв в історії людства (фото)
У Франції проходять поминальні заходи з нагоди 100-ї річниці початку однієї з найбільших битв у ході Першої світової війни, яка значною мірою вплинула на подальший хід подій.
Сьогодні президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, а також члени британської королівської родини відвідали церемонію вшанування жертв битви у Франко-британському меморіалі в Тьєпвалі на півночі Франції.
Також на церемонії почесний караул провів парад-реконструкцію у формі та з використанням озброєнь часів Першої світової війни.
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Операція на річці Соммі як один з елементів узгодженого плану Антанти на 1916 рік, що скоординував великі літні наступи союзників на російському, італійському та французькому фронтах, проходила з 1 липня по 18 листопада 1916 року.
1 червня армії Британської імперії та Французької республіки почали наступ проти Германської імперії, бої проходили на обох берегах ріки Сомма. Протягом чотирьох місяців у битві брали участь 51 британська, 32 французьких, 67 німецьких дивізій, до десяти тисяч гармат, одна тисяча літаків.
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У ході цієї операції було вбито і поранено понад 1 000 000 осіб з обох сторін, що робить її однією з найбільш кровопролитних битв в історії людства.
Битва показала важливість військово-повітряних сил. Також вперше в світі на Соммі були застосовані танки. Незважаючи на їх технічну слабкість і тактичні помилки в застосуванні, результат був вражаючим і показав перспективність цього виду зброї.
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Крім того, німецькі втрати на Соммі та під Верденом позначилися на моральному дусі та боєздатності німецької армії і мали несприятливі для уряду Німеччини політичні наслідки.
Також, на думку істориків, головне стратегічне значення битви полягало в тому, що німецьке командування, зіткнувшись з труднощами війни на суші, вирішило посилити атаки підводних човнів проти торгового судноплавства в Атлантиці, що, в свою чергу, спонукало США вступити у війну на боці Антанти.