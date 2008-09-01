ЄС засуджує дії Росії в Грузії

Європейський Союз засудив дії Росії в Грузії та визнання незалежності самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії, закликавши РФ до діалогу на принципах міжнародного права.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в схвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) висновках.

“Європейська Рада серйозно занепокоєна відкритим конфліктом, якій спалахнув у Грузії, жорстокістю, якою він відрізнявся та непропорційною реакцією Росії”, - зазначається у висновках ЄС.

Європейська Рада підкреслила, що такі військові дії не є вирішенням і не є прийнятними, висловивши скорботу за загиблими мирними жителями та стражданнями цивільного населення.

Крім того, європейські лідери засудили одностороннє рішення Росії визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.

“Це рішення є неприйнятним, і Європейська Рада закликає інші країни не визнавати проголошену незалежність, а також доручити Єврокомісії вивчити конкретні наслідки, що можуть витікати з цього”, - написано у підсумковому документі самміту.

Водночас лідери ЄС наголосили, що, враховуючи взаємну залежність Росії та ЄС, а також на тлі глобальних проблем, що стоять перед ними, не існує альтернативи для спільних відносин, ніж відносини на базі співпраці, довіри та діалогу, на підставі поваги верховенства права та принципів, визнаних Хартією ООН і ОБСЄ.

“Ми закликаємо Росію зробити з нами цей взаємовигідний фундаментальний вибір взаєморозуміння та співпраці”, - наголошується у висновках.

Лідери ЄС також закликали Раду ЄС та Єврокомісію розглянути ситуацію в її різних вимірах щодо подальшої співпраці з Росією до наступного самміту Росія-ЄС, запланованого на 14 листопада у Ніцці.