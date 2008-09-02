«Густав» втратив силу

Ураган "Густав" захопив Новий Орлеан лише краєм і на цей момент втратив свою силу, повідомляє Эхо Москвы.

Швидкість вітру знизилася до 90 кілометрів на годину. Очевидці говорять, що в Новому Орлеані все обмежилося лише потоками води, які не викликали руйнувань. Раніше синоптики побоювалися, що "Густав" повторить траєкторію урагану "Катріна". 3 роки тому цей ураган зруйнував Новий Орлеан.

Додамо, що через "Густав" у Мексиканській затоці призупинялося видобування нафти і газу.