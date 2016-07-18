У Саудівській Аравії затримали військового аташе Туреччини

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya з посиланням на джерела в Ер-Ріяді, передає РБК.

За даними телеканалу, Іхсаноглу був затриманий на прохання турецького уряду.

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Передбачається, що дипломат підтримував військових, які на вихідних намагалися зробити державний переворот у Туреччині.

Раніше державне інформаційне агентство Саудівської Аравії SPA опублікувало заяву короля Салмана, в якому він офіційно привітав президента Туреччини Реджепа Ердогана з відновленням стабільності.

Як повідомляв УНІАН, влада Туреччини вже затримали 6 тисяч людей після спроби перевороту в країні, який стався в минулу п'ятницю.