У Саудівській Аравії затримали військового аташе Туреччини
02:33, 18 липня 2016Світ
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Військовий аташе Туреччини в Кувейті Мікаель Іхсаноглу був затриманий в аеропорту аравійського міста Даммам, звідки він намагався вилетіти в Дюссельдорф.
REUTERS
Про це повідомляє телеканал Al Arabiya з посиланням на джерела в Ер-Ріяді, передає РБК.
За даними телеканалу, Іхсаноглу був затриманий на прохання турецького уряду.
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Передбачається, що дипломат підтримував військових, які на вихідних намагалися зробити державний переворот у Туреччині.
Раніше державне інформаційне агентство Саудівської Аравії SPA опублікувало заяву короля Салмана, в якому він офіційно привітав президента Туреччини Реджепа Ердогана з відновленням стабільності.
Як повідомляв УНІАН, влада Туреччини вже затримали 6 тисяч людей після спроби перевороту в країні, який стався в минулу п'ятницю.
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