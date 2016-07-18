Чоловік у військовій формі відкрив стрілянину біля будівлі суду в Анкарі

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на NTV.

Чоловік почав стрілянину після того, як до будівлі суду привезли військових командирів. Їх затримали за підозрою в спробі організувати державний переворот.

Нападника вбито.

У понеділок міністерство внутрішніх справ Туреччини відсторонило від роботи понад 8770 поліцейських, співробітників жандармерії і чиновників, у тому числі 30 губернаторів провінцій і 47 керівників районів. Їх підозрюють у причетності до спроби влаштувати державний переворот.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня група військових бунтівників спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом.

Над столицею Туреччини за наказом змовників були підняті в повітря військові вертольоти і літаки, також до міста були введені танки.

Почалася стрілянина, пролунали перші вибухи. Приблизно в той же час в Стамбулі військові під командуванням повстанців перекрили два мости через Босфор. Бронетехніку бунтівників підігнали до міжнародного аеропорту Стамбула "Ататюрка". Але уряд зберіг контроль над ключовими силовими структурами. Важливу роль у придушенні заколоту зіграли пересічні громадяни Туреччини, які вийшли на вулиці за призовом Реджепа Тайіпа Ердогана. У мечетях мулли закликали турків захистити діючу владу.