Позиція Туреччини не дозволяє їй приєднатися до Євросоюзу - Юнкер

Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє Reuters з посиланням на його інтерв'ю французькому телеканалу France 2.

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"Я вважаю, що Туреччина у її нинішньому стані не в змозі стати членом (ЄС) найближчим часом і навіть впродовж більш тривалого періоду", - сказав Юнкер.

Президент Єврокомісії зазначив, що країні, яка матиме у своєму законодавчому арсеналі смертну кару, немає місця у ЄС.

Влада Туреччини з часу невдалої спроби державного перевороту відсторонила, затримала або розпочала розслідування стосовно більш ніж 60 тис. солдатів, поліцейських, суддів, вчителів, державних службовців та інших осіб.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв, що готовий схвалити відновлення у Туреччині смертної кари у разі прийняття відповідного рішення турецьким парламентом.