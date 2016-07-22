Туреччина ще не відповіла на пропозицію ОБСЄ допустити спостерігачів

"Я думаю, що якби ми отримали доступ до спостереження над цими процесами, це було б заходом щодо зміцнення довіри", - сказав директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Міхаель Георг Лінк в п'ятницю, 22 липня, в ефірі RBB-Inforadio, повідомляє DW.

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"Ми хочемо отримати уявлення про ситуацію і обговорити прийняті зараз заходи з турецькою владою", - зазначив Лінк. Він додав, що Анкара поки не відповіла на ці пропозиції ОБСЄ.

Раніше Туреччина призупинила дію Європейської конвенції з прав людини, а в країні був оголошений режим надзвичайного стану. Як заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган, таким чином він зможе швидко і ефективно боротися з прихильниками путчу, що провалився. Він також зазначив, що арешти в країні будуть продовжуватися.