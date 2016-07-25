Туреччина відкликає низку послів через розслідування спроби путчу - ЗМІ

Про це у своєму Twitter повідомляє агентство Anadolu, посилаючись на слова глави МЗС Чавушоглу.

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"У рамках розслідування спроби перевороту в Туреччині буде відкликано низку послів", - зазначається у повідомленні.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ darbe girişiminin ardından büyükelçi düzeyinde görevden almalar olacak. pic.twitter.com/17mj8DzaZu — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 25, 2016

Водночас не уточнюється, з яких країн і скільки послів відкличуть.

Як повідомляв УНІАН, спроба військового перевороту в Туреччині в ніч на 16 липня завершилася провалом.

Вже наступного дня почалися масові затримання і арешти. Не менш 45 тис. осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи. Серед звільнених, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти.

Після невдалої спроби перевороту в Туреччині на три місяці запровадили режим надзвичайного стану, а також призупинили дію Європейської конвенції про права людини.