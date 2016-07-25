Amnesty International: затриманим учасникам путчу в Туреччині влаштували жорстокі тортури

Свідчення масових порушень їхніх прав були зібрані організацією на підставі бесід з незалежними джерелами, які побували у місцях тримання затриманих - поліцейських ділянках, спортцентру і будівлях судів, йдеться в заяві організації.

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Поліція в Анкарі і Стамбулі утримує 48 годин в стресових умовах, позбавляючи їх їжі і медичної допомоги, спілкування, застосовуючи побиття, в тому числі зґвалтування. Декілька адвокатів, що працюють в Анкарі, розповіли Amnesty International, що затриманих офіцерів гвалтували з допомогою поліцейської палиці.

Також, повідомляється про жорстокі побої, у результаті яких у багатьох підозрюваних зламані кістки, є синці і пухлини на обличчі, голові, тілі. Деякі з них не можуть ходити або стояти, постійно втрачають свідомість. Причому, б'ють не тільки чоловіків, але і жінок. Свідки розповіли представникам організації, що чули як один з лікарів сказав про одиного затриманого: "Дозвольте йому померти. Ми скажемо, що він поступив до нас мертвим".

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Свідки розповіли Amnesty International і про те, що затримані часто утримуються в приміщеннях, які для цього не призначені. Зокрема, в поліцейському спортивному центрі в Анкарі, в центрі спорту Başkent і стайнях клубу верхової їзди.

За даними організації, у зв'язку зі спробою державного перевороту в Туреччині затримано вже понад 10 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині військові здійснили спробу державного перевороту.

Під час зіткнень, за останніми даними, загинуло понад 260 людей. Після спроби перевороту в країні були затримані понад 13 тисяч осіб.

У Генштабі турецької армії заявили, що організаторами перевороту були представники ВПС і військової поліції. В країні на три місяці було введено надзвичайний стан.