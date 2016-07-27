У Бразилії зіткнулися два винищувачі

05:06, 27 липня 2016
Світ
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Біля узбережжя штату Ріо-де-Жанейро зіткнулися два винищувачі ВМС Бразилії.

/ uk.wikipedia.org

Про це повідомляє Globo News.

Авіакатастрофа сталася під час навчань.

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Один з винищувачів впав в декількох кілометрах від берега, пілот катапультувався. Його пошуки тривають вже кілька годин.

Другий літак благополучно приземлився.

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