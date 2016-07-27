У Бразилії зіткнулися два винищувачі

Біля узбережжя штату Ріо-де-Жанейро зіткнулися два винищувачі ВМС Бразилії.

Про це повідомляє Globo News. Авіакатастрофа сталася під час навчань. Читайте такожЛітак індійських ВПС зник над Бенгальською затокою Один з винищувачів впав в декількох кілометрах від берега, пілот катапультувався. Його пошуки тривають вже кілька годин. Другий літак благополучно приземлився.

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