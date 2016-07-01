Індія прийняла на озброєння перший винищувач власного виробництва

Прем'єр-міністр країни Наредра Моді заявив, що ця подія наповнила серця жителів Індії "ні з чим не зрівняною гордістю і щастям", передає Бі-бі-сі. "Tejas підніме нашу авіацію на нові висоти", - сказав міністр оборони країни Манохар Паррікар.

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Програма зі створення багатофункціонального індійського винищувача була розпочата 33 роки тому - в 1983 році, однак процес розробки і створення винищувача припинявся на різних етапах, в тому числі через числені технічні проблеми.

Військово-повітряний флот Індії складається в основному з російських, британських і французьких літаків. Число авіаційних ескадрилій ВПС Індії скоротилося в останні роки до 33, тоді як для ефективного протистояння силам Пакистану і Китаю, за розрахунками влади, країні необхідно мати 45 ескадрилій.

Для ВПС Індії планується побудувати близько 200 винищувачів Tejas. У 2012 році був підписаний контракт на поставку ВПС Індії перших 40 літаків такого типу.