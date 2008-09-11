Путін відхрестився від імперських амбіцій

У Росії немає імперських амбіцій, і вона не зазіхається на суверенітет колишніх радянських республік, заявив голова уряду РФ Володимир Путін.

"Росія була ініціатором припинення життєдіяльності СРСР. Якби не було позиції Росії, СРСР дотепер би існував", - заявив Путін на зустрічі з членами Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі в четвер, повідомляє Українська правда.

"Ми прийняли це рішення давно, і в нас немає ніякого бажання і ніяких підстав зазіхати на суверенітет колишні республіки СРСР", - додав він.

"Як би не лякали подіями на Кавказі, все-таки прекрасно розуміють, що ніякої трансляції на Європу це мати не буде", - додав російський прем`єр.