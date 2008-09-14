У Пермі відкрито "гарячу лінію" з інформацією щодо авіакатастрофи

Родичів загиблих в катастрофі Боїнгу-737-500 з аеропорту Велике Савіно перевозять автобусами до оперативного штабу, повідомив РІА Новости співробітник прес-служби адміністрації Пермського краю.

"З аеропорту до штабу автобусами направляють родичів загиблих. Для іногородніх є можливість розміститися в готелі", - сказав він.

Співрозмовник агентства додав, що почала діяти гаряча лінія з інформацією щодо авіакатастрофи пасажирського літака в Пермі. Телефон: (342) 263-11-36.