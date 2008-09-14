Boeing допоможе в розслідуванні катастрофи

Міждержавний авіаційний комітет (МАК), який з`ясовує деталі катастрофи пасажирського "Боїнгу" в Пермі, залучить до розслідування виробника літака. Про це в неділю повідомив міністр транспорту РФ Ігор Левітін в ефірі телеканалу "Вести", передає РІА “Новости”.

"Зараз працює технічна комісія МАК, яка спільно з виробниками розглядатиме всі версії події", - цитує слова міністра агентство.

Представники компанії, зі свого боку, висловили готовність сприяти в розслідуванні причин інциденту. У прес-службі Boeing повідомили, що можуть допомогти в дослідженні уламків літака, а також за необхідності надіслати до Росії своїх фахівців.