На територію Японії вдерся невідомий підводний човен

У Японії ведуться пошуки невідомого іноземного підводного човна, який вдерся в її територіальні води. За повідомленням національного міністерства оборони, невідома субмарина була помічена в районі островів Кюсю і Сікоку на заході країни. На той час, коли підтвердилося, що підводний човен не належить Японії чи США, судно вже залишило район, йдеться в заяві. Ведуться пошуки субмарини, передає Associated Press.

10 листопада 2004 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, на японському флоті була оголошена бойова тривога через виявлення біля узбережжя країни невідомої субмарини. Підводний човен засікли літаки-розвідники неподалік острова Окінава. Пізніше була встановлена приналежність субмарини до ВМФ Китаю. 12 листопада ц.р. Токіо висловив офіційний протест КНР, причому міністр економіки Японії заявив, що китайський атомний підводний човен розвідував родовища природного газу в районі островів, за приналежність сперечаються Токіо і Пекін.