Волл-стріт пережила найгірший день після 11 вересня 2001 р.

Волл-стріт у понеділок, 15 вересня, пережила найгірший день після подій 11 вересня 2001 року на фоні посилення тривоги з приводу стабільності фінансової системи США, викликаної банкрутством Lehman Brothers і труднощами страхової компанії AIG, повідомляє Reuters.

Індекс Standard & Poor`s 500 втратив 4,71% - до 1192,70 пункту, що стало максимальним денним зниженням з моменту, коли фондовий ринок США відкрився після катастрофи 11 вересня. Індекс також опустився до мінімального рівня закриття з жовтня 2005 року.

Індекс Dow Jones знизився на 4,42% - до 10917,51, також продемонструвавши максимальне денне зниження з вересня 2001 року.

Індекс Nasdaq Composite опустився на 3,60% - до 2179,91.

Фінансовий індекс S&P опустився на 10,6%.