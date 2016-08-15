На сирійсько-турецькому кордоні стався вибух

Про це повідомляє РБК з посиланням на Hurriyet.

В результаті вибуху було поранено 20 осіб.

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У той же час Al Arabiya повідомляє про 35 загиблих у результаті вибуху. За даними телеканалу, людина з бомбою проникла в автобус, який перевозив солдатів і підірвала себе.

Як передає Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини, у автобусі бойовик привів у дію вибуховий пристрій, яке знаходилося у нього в жилеті. У результаті самопідриву були поранені 25 осіб.