Теракт на весіллі в Туреччині: смертник підірвав себе у розпал свята (відео)

На запису видно, що вибух стався у розпал свята.

У суботу на весільній церемонії на вулиці в турецькому місті Газіантеп прогримів вибух.

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Влада Туреччини повідомила про 30 загиблих і 94 поранених.

Віце-прем'єр Мехмет Шимшек заявив, що атаку здійснив терорист-смертник. Представники влади називають ймовірнии відповідальними за теракт як бойовиків Курдської робочої партії, так і терористів ІД.

Як повідомлялося, 18 серпня в Туреччині пролунало одразу три вибухи. Влада назвала подію терактом.