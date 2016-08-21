Теракт на весіллі в Туреччині: смертник підірвав себе у розпал свята (відео)
11:10, 21 серпня 2016Світ
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В мережі опубліковано відео моменту вибуху на весіллі в Туреччині.
REUTERS
На запису видно, що вибух стався у розпал свята.
У суботу на весільній церемонії на вулиці в турецькому місті Газіантеп прогримів вибух.
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Влада Туреччини повідомила про 30 загиблих і 94 поранених.
Віце-прем'єр Мехмет Шимшек заявив, що атаку здійснив терорист-смертник. Представники влади називають ймовірнии відповідальними за теракт як бойовиків Курдської робочої партії, так і терористів ІД.
Як повідомлялося, 18 серпня в Туреччині пролунало одразу три вибухи. Влада назвала подію терактом.
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