Вибух смертника на турецькому весіллі: кількість жертв досягла 50 (фоторепортаж)
12:08, 21 серпня 2016Світ
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Кількість жертв вибуху на весіллі в турецькому місті Газіантеп зросла до 50.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.
Зазначається, що бомба вибухнула в той момент, коли люди танцювали, відзначаючи весілля.
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Віце-прем'єр Мехмет Шимшек заявив, що атаку здійснив терорист-смертник. Представники влади називають ймовірними відповідальними за теракт як бойовиків Курдської робочої партії, так і терористів ІД.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поклав відповідальність за це на бойовиків ІДІЛ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 30 загиблих і 94 постраждалих.
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