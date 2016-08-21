Турецька влада звинуватила ІД у варварському теракті на весіллі в Газіантепі

Про це повідомляє AP.

У своїй заяві Ердоган назвав атаку "огидною", при цьому зазначив, що бойовики "Ісламського держави" є "найбільш вірогідними винуватцями нападу в Газіантепі".

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Також повідомляється, що місце нападу в Газіантепі відвідали заступник прем'єр-міністра Мехмет Шимшек.

"Це масове вбивство безпрецедентної жорстокості та варварства", - сказав він журналістам.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим також засудив вибух, який, за його словами, перетворив "весілля на місце жалоби", при цьому пообіцявши "здобути перемогу" над "диявольськими" атаками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 30 загиблих і 94 поранених. Пізніше офіс губернатора Газіантепа повідомив про півсотні убитих, при цьому не повідомляючи число поранених.