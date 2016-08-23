Туреччина відкликала свого посла з Австрії

Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Associated Press.

За його словами, дане рішення було прийнято після дозволу австрійської влади провести у Відні мітинг прихильникам забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК) на минулих вихідних.

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Турецький МЗС також викликав австрійського посла в Туреччині через мітинг в підтримку "Робочої партії Курдистану", що пройшов у Відні.

Як повідомлялося, канцлер Австрії Крістіан Керн на початку серпня заявив, що хотів би почати обговорення серед глав європейських урядів щодо припинення переговорів з Туреччиною про вступ до ЄС через проблеми з демократією та економікою.

Раніше Чавушоглу пригрозив розірвати міграційне угоду з Євросоюзом. За його словами, Анкара відмовиться виконувати угоду по біженцям в тому випадку, якщо Брюссель до жовтня не введе безвізовий режим для турецьких громадян.