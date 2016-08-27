Керрі: США і Росія "змогли досягти ясності" щодо відновлення перемир'я в Сирії

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі після 12-годинної зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, пише BBC.

Керрі зазначив, що більшість технічних розбіжностей вдалося вирішити, а експерти в найближчі дні в Женеві будуть працювати над розв'язанням невирішених питань.

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"Ми хочемо зробити щось ефективне, і що буде працювати на сирійський народ, що зробить регіон більш стабільним і безпечним, і що дозволить нам тут, у Женеві, досягти політичного рішення", - сказав Керрі.

Він не уточнив, які саме домовленості були достигнути. При цьому, Держсекретар США нагадав фотографію 5-річного сирійського хлопчика, постраждалого в ході бойових дій в Алеппо зазначивши, що дане зображення має стати "мотиватором для всіх нас, щоб зробити роботу добре".

Як повідомляв УНІАН раніше, держсекретар США Джон Керрі заявив, що переговори між Вашингтоном і Москвою про військове співробітництво у боротьбі проти терористичної організації "Ісламська держава" в Сирії наближаються до кінця.

Нагадаємо, станом на 8 серпня в ході конфлікту в Сирії з березня 2011 року загинули 292 817 осіб. За даними Центру моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії, загинули 84 472 - цивільні особи, з них майже 15 тисяч - діти, більше 9 тисяч - жінки.