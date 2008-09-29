У Великій Британії кожного іноземця зустрічатимуть чаєм і печивом

Кожного іноземця, що прибуває до Великобританії, відтепер будуть пригощати при приземленні в аеропорту чашкою справжнього англійського чаю із традиційним печивом, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Таким чином влада намагається поліпшити перше враження про країну, що відома своєю мінливою погодою, а також перебоями у роботі найбільших британських аеропортів.

Ідею чаювання запропонувало керівництво однієї з найбільших мереж продовольчих магазинів країни "Вейтроуз". Вона була з ентузіазмом підтримана владою.

Як повідомляється, нова "чайна послуга" запроваджується у найбільших аеропортах Об`єднаного Королівства з листопада поточного року.

Серед популярних на Британських островах сортів печива вибір зроблений на користь знаменитого сорту "Джеммі Доджерс" з малиновою начинкою.

ICTV