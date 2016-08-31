Росія перевірить готовність підприємств до ремонту військової техніки та озброєння в "особливий період"

16:17, 31 серпня 2016
Світ
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Росія 30-31 серпня проведе завершальний етап раптової перевірки військ, яку скомандував здійснити президент РФ Володимир Путін.

function.mil.ru

Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

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"У рамках мобілізаційних навчань і проведення військових зборів з громадянами, призваними із запасу, проводиться бойове злагодження у складі відділень, взводів і рот територіальної оборони. Буде перевірено готовність ряду підприємств промисловості до виконання покладених мобілізаційних завдань на поставку і ремонт озброєння і військової техніки в особливий період", - говориться в прес-службі.

Крім того, за даними прес-служби оборонного відомства РФ, підрозділи морської піхоти окупантів відпрацюють завдання з вивантаження на великі десантні кораблі з наступною висадкою на необладнане узбережжя.

"Угруповання різнорідних ударних сил Чорноморського флоту і Каспійської флотилії проведуть розіграші ряду епізодів в акваторіях морів з нанесенням поразки групі кораблів умовного противника, припиненням спроби деблокади Керченської протоки і одного з газоконденсатних родовищ, а також із звільненням захопленого терористами прикордонного корабля", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, згідно з розпорядженням Путіна, здійснюється раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності збройних сил РФ із залученням близько 100 тисяч військовослужбовців. 25 серпня Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій».

Перевірка триватиме до 31 серпня. Заступник міністра оборони РФ Анатолію Антонову доручено проінформувати військових аташе іноземних держав про проведення раптової комплексної перевірки бойової готовності військ.

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