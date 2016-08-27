В окупованому Криму під прикриттям підводних човнів Росія висадила десант

09:43, 27 серпня 2016
Світ
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На Чорноморському флоті РФ проведено тренування щодо завантаження десанту і бойової техніки на великі десантні кораблі і висадці на узбережжя полігону Опук в окупованому Криму.

REUTERS

Як повідомляє прес-служба Міноборони РФ, висадка десанту здійснювалася в ході раптової перевірки боєготовності військ РФ.

Згідно з повідомленням, висадку десанту прикривали два дизель-електричні підводні човни Чорноморського флоту (ЧФ).

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Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, згідно з розпорядженням президента Росії Володимира Путіна, здійснюється раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності збройних сил РФ із залученням близько 100 тисяч військовослужбовців.

25 серпня Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій». Перевірка буде проводитися по 31 серпня. 


 

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