В окупованому Криму під прикриттям підводних човнів Росія висадила десант

Як повідомляє прес-служба Міноборони РФ, висадка десанту здійснювалася в ході раптової перевірки боєготовності військ РФ.

Згідно з повідомленням, висадку десанту прикривали два дизель-електричні підводні човни Чорноморського флоту (ЧФ).

Читайте такожРаптова перевірка військ в РФ: авіацію перекидають до прикордонного з Україною військового округу

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, згідно з розпорядженням президента Росії Володимира Путіна, здійснюється раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності збройних сил РФ із залученням близько 100 тисяч військовослужбовців.

25 серпня Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій». Перевірка буде проводитися по 31 серпня.



