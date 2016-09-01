"Ми - румуни": президент Молдови закликав перейменувати в конституції молдавську мову на румунську

Як повідомляє Newsmaker.md, про це він заявив у промові з нагоди Дня рідної мови в Академії наук Молдови.

У своєму виступі він підтримав рішення Конституційного суду від 2013 року, яким було оголошено, що державною мовою в Молдові є румунська.

Те, що у статті 13 Конституції вона названа молдавською, судді КС, а слідом за ними й Тімофті, вважають помилкою. Ті ж, хто цього "не розуміють" і дотримуються іншої точки зору, за його словами, "не бажають розвитку нашої держави".

Молдавський президент закликав парламент якомога швидше змінити зазначену статтю Конституції. За його словами, після рішення КС це є обов'язком парламенту і стало б "жестом політичної та юридичної коректності".

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"Ми - етнічні румуни, хоча і називаємо себе молдаванами. Засвоїмо і приймемо цю істину раз і назавжди і сконцентруємося на інших речах", – закликав Тімофті.

Він зазначив, що неодноразово висловлювався на цей рахунок раніше, в тому числі в присутності президентів країн-членів СНД.

"Коли мене запитали, хто я за походженням, я сказав, що є румуном, як і мої батьки, предки і весь народ, який живе на цій землі", - заявив президент Молдови.

"Прийшов момент переступити через фальшиві дилеми, завершити довгий період непотрібної полеміки. І разом з нашими співвітчизниками, які представляють інші етноси, поважаючи і підтримуючи один одного, ми зможемо йти далі", – підсумував Тімофті.

Зазначимо, що за даними попереднього перепису населення 2004 року серед молдован і румунів Молдови лише 2,8% (2,2% від усього населення) ідентифікували себе як румуни, становлячи більшість лише в одному селі. Питання про самоідентифікацію гостро постало в молдавському суспільстві, в тому числі в ході перепису 2014 року, однак його підсумки досі не підведені.

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В СРСР румуни і молдовани розглядалися в якості різних народів, так само як і продовжують ними вважатися в колишніх союзних республіках.

У Румунії ж не тільки жителів історичної області Молдова, але і молдован Бессарабії (в тому числі правобережної території нинішньої Республіки Молдова), що входила до складу Румунії у 1918-1940 роках, вважають частиною румунського народу.