Конституційний суд Молдови повернув право обирати президента всенародно

Про це повідомляє Newsmaker.

Зокрема, Конституційний суд у п'ятницю, 4 березня, визнав незаконною процедуру внесення поправок до Конституції, прийнятих парламентом 15 років тому, про зміну способу обрання президента.

У висновку КС, яке було прийнято на підставі запиту депутатів від Ліберально-демократичної партії (ЛДПМ), мова йде про відновлення права громадян на всенародне обрання президента.

Один з авторів запиту депутат Валеріу Гілецькі заявив, що "тепер парламент повинен прийняти органічний закон про обрання президента, так як глава держави обиратиметься народом".

Для прийняття такого закону необхідно 51 голос депутатів, уточнив Гілецькі. Він також підкреслив, що рішення КС не має зворотної сили, тому воно не стосується обрання президентів Володимира Вороніна і Ніколає Тимофті.

Запит до КС з цього приводу ліберал-демократи відправили в листопаді минулого року. Валеріу Гілецькі тоді повідомив, що фракція ЛДПМ звернулася до КС з проханням інтерпретувати 135-ю статтю Конституції.

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"Проаналізувавши процедуру голосування, проведену 15 років тому, ми з'ясували, що в ході процедури були допущені порушення", - заявив тоді Гілецькі.

Депутат уточнив, що мова йде про проект внесення поправок до Конституції, зареєстрований ще в 1999 році групою депутатів парламенту XIV скликання.

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Він також зазначив, що рішення КС не буде мати впливу "ані діючий парламент, ані на чинний президента".

Варто зауважити, що мандат чинного президента Ніколає Тімофті закінчується 23 березня 2016 року.

Як повідомлялося, понад 83% громадян Молдови підтримують обрання президента прямим голосуванням.