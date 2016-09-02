В уряді Узбекистану спростували повідомлення про смерть Карімова - ЗМІ

У прес-службі кабміну Узбекистану анулювали повідомлення про смерть президента Іслама Карімова, про яку з посиланням на уряд країни повідомили деякі ЗМІ.

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"До цього часу інформація про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова не поширювалася ні на яких інформресурсах", — повідомив російському агентству РИА Новости представник кабміну.

Як пише "Нова газета", відповідаючи на питання, чи наполягають вони на достовірності цієї інформації, в Інтерфаксі (агентство першим розповсюдило повідомлення про смерть Карімова, - ред.) офіційно заявили, що "поки не можуть сказати більше", крім того, що опубліковано на сайті.

Неофіційно — що новина, швидше за все, була опублікована на порталі заздалегідь, помилково.

Пізніше агентство «Інтерфакс» анулювало повідомлення про те, що уряд Узбекистану офіційно підтвердив інформацію про смерть Карімова.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2016 року стало відомо про те, що Карімова госпіталізували. Наступного дня його дочка Лола Карімова-Тілляєва розповіла, що у лідера Узбекистану стався крововилив у мозок.

Ввечері 29 серпня ЗМІ вперше повідомили про смерть Карімова, проте офіційна влада Узбекистану заперечували цю інформацію. При цьому влада скасувала офіційні урочистості з нагоди Дня незалежності республіки, заплановані на 1 вересня.

31 серпня на сайті президента Узбекистану з'явилося привітання з Днем незалежності від імені Карімова, а вранці 2 вересня влада країни офіційно повідомила про "критичний стан" здоров'я їхнього лідера.

Після цього агентство Reuters з посиланням на три джерела в дипломатичних колах повідомило про смерть Карімова.