Узбекистан офіційно підтвердив факт смерті Карімова



Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на сайт уряду країни.

Водночас наразі є проблеми з доступом як на сайт уряду Узбекистану, так і на сайт президента країни.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2016 року стало відомо про те, що Карімова госпіталізували. Наступного дня його дочка Лола Карімова-Тілляєва розповіла, що у лідера Узбекистану стався крововилив у мозок.

Ввечері 29 серпня ЗМІ вперше повідомили про смерть Карімова, однак офіційна влада Узбекистану заперечувала цю інформацію.

При цьому влада Узбекистану скасувала офіційні урочистості з нагоди Дня незалежності республіки, заплановані на 1 вересня.

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31 серпня на сайті президента Узбекистану з'явилося привітання з Днем незалежності від ім'я Карімова, а вранці 2 вересня влади країни офіційно повідомила про "критичний стан" здоров'я їхнього лідера.

Після цього агенство Reuters з посиланням на три джерела в дипломатичних колах повідомило про смерть Карімова.

Іслам Карімов народився 30 січня 1938 року у Самарканді Узбецької РСР.

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В 1960 році закінчив Середньоазіатський політехнічний інститут у Ташкенті за спеціальністю "інженер-механік", після чого працював за спеціальність спочатку на заводі "Ташсільмаш", а потім на Ташкентському авіаційному виробничому об'єднанні імені Чкалова.

У 1966 році перейшов на роботу в Держплан Узбецької РСР, де пройшов шлях від головного спеціаліста до першого заступника голови Держплану республіки.

У 1967 році закінчив Ташкентський інститут народного господарства і отримав спеціальність "економіст".

Перший великий державний пост Карімов отримав у 1983 році, коли він став міністром фінансів Узбецької РСР.

23 червня 1989 року Карімов був обраний першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Узбецької РСР, а 24 березня 1990 року на сесії Верховної Ради Узбецької РСР обраний Президентом Узбецької РСР. Карімов беззмінно залишався керівником країни аж до самої своєї смерті.

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Карімов став главою держави, в якій кланові зв'язки відіграють величезну роль. Із самого початку президент Карімов став будувати жорстку вертикаль влади, спираючись на силовиків. Будь-які спроби дестабілізації ситуації в країні жорстко присікалися.

Так, у 2005 році він піддався різкій критиці західних міжнародних організацій після подій 12-13 травня в узбецькому місті Андижан, де урядові війська відкрили вогонь по мирних мешканцях, які вимагали негайного проведення соціально-політичних та економічних реформ.

Водночас, за часів Карімова російська мова поступово зникла з ужитку, а російські кадри змінилися національними.

При цьому популярність Карімова як президента завжди залишалася високою – на виборах він набирав близько 90% голосів.