Розпад СНД може спричинити розпад Росії

Розпад Співдружності Незалежних Держав може спричинити розпад Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку на круглому столі “Чи э майбутнє в СНД?" у Москві висловив заступник генерального директора Центру політичних технологій Сергій МІХЕЄВ.

«Абсолютно очевидно, що Росії вигідно зберігати цю форму пострадянської інтеграції. Я впевнений, що питання розпаду СНД – це логічний процес продовження розпаду СРСР. Далі буде поставлено питання про розпад Росії. Позбуваючись СНД, ми робимо актуальнішим питання розпаду Росії», - сказав С.МІХЕЄВ.

На його думку, ефективність СНД залежить від волі політичної еліти країн-членів і насамперед Росії.

«Російська еліта є головним чинником існування СНД - якщо в Кремлі визнають, що СНД - це минуле і пострадянське, то так і буде», - припускає він.

Водночас С.МІХЕЄВ упевнений, що якщо російська влада докладатиме зусиль для організації ефективної пострадянської інтеграції, то шанси у Співдружності залишаються непоганими.

Кажучи про користь СНД для інших країн Співдружності, він нагадав, що Грузія до останнього часу не виходила зі Співдружності попри всі заяви.

«Попри все, Грузія не виходила, і зараз хоче вийти по-хитрому, щоб зберегти всі вигоди. Це свідчить про те, що для Грузії, і тим більше України, є резони для того, щоб залишатися в Співдружності», - вважає С.МІХЕЄВ.

Він упевнений, що на долю СНД впливатимуть зовнішні чинники.

«Що слабшими будуть США та їхня роль у віддалених регіонах, то більшою буде роль СНД», - сказав він і додав, що дезорганізаційні настрої в Співдружності стимулюються передусім США.