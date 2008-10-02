Якщо Молдову і Придністров'я об'єднати, країна точно не піде в НАТО

Молдова не має наміру вступати до НАТО, заявив президент республіки Володимир Воронін в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы". Голова держави зазначив, що в Конституції зафіксований статус постійного нейтралітету, який, зокрема, передбачає невступ до будь-яких оборонних військових союзів.

В.Воронін спростував твердження про те, що Росія, нібито, згідна розміняти Придністров`я на зобов`язання Молдови не вступати до НАТО. За його словами, питання про заміну нейтрального статусу Молдови не стоїть ні всередині республіки, ні за її межами.

В.Воронін наголосив також, що вступ Молдови до НАТО неможливий ні за якої зміни влади, оскільки зміна конституційної норми - дуже складна процедура, можлива тільки після референдуму, в якому мають брати участь 60% населення всієї Молдови. Як зазначив В.Воронін, у разі об`єднання правого і лівого берегів Дністра, з урахуванням Придністров`я вийде та кількість населення, яка на референдумі ніколи не проголосує за зміну нейтрального статусу країни.

При цьому, як сказав В.Воронін, пославшись на керівників НАТО, небажання Молдови вступати до НАТО не є перешкодою для інтеграції країни в ЄС.