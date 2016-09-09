Техногенний землетрус у КНДР: Пхеньян офіційно оголосив про ядерні випробування

Північна Корея в п'ятницю провела ядерні випробування, які викликали землетрус магнітудою 5,3 бала. Заяву місцевої влади про це оприлюднило агентство ЦТАК, передає "РБК".

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Пхеньян також стверджує, що в результаті випробування жодного витоку ядерного матеріалу не допущено, також не було ніякого впливу на навколишнє середовище.

З повідомлення випливає, що КНДР тепер здатна оснащувати ядерними боєголовками балістичні ракети.

Як повідомлялося, сейсмослужби зафіксували землетрус в КНДР, епіцентр якого знаходився поряд з ядерним полігоном. За інформацією Reuters, у Японії та Південній Кореї ці ядерні випробування назвали найбільш масштабними з п'яти, проведених у КНДР.