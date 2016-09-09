У КНДР зафіксовано землетрус техногенного характеру

Південнокорейське урядове джерело у зв'язку з цим повідомило агентству Yonhap, що існує високий шанс, що Північна Корея провела чергове ядерне випробування, приурочивши його до дня заснування країни.

"Ведеться перевірка повідомлень про можливе проведення Північчю ядерного випробування", - наголошується в повідомленні.

Епіцентр землетрусу знаходився близько до поверхні та в тому ж районі, де КНДР раніше вже проводила ядерні випробування.

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Влада КНДР поки не підтвердила інформацію про землетрус, ні про проведення ядерного випробування.

Дані з супутника демонструють підвищену активність в районі полігону, де Північна Корея проводила попереднє випробування в січні.

Міністерство оборони Японії перевірить інформацію про можливе ядерне випробування КНДР, зазначає ТАСС.

Уряд Республіки Корея (РК) проведе екстрене засідання Ради національної безпеки у зв'язку з можливим здійсненням КНДР чергового ядерного випробування.

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"Збори пройдуть в резиденції президента в Сеулі під головуванням прем'єр-міністра Хван Ге Ана", - сказав він, нагадавши, що Пак Кин Хе в даний час перебуває у закордонному турне. "Прем'єр у зв'язку з цим скасував всі інші заплановані на сьогодні справи", - зауважив представник адміністрації.

Екстрену нараду також має намір провести влада Японії, яка також вважає землетрус в КНДР черговим ядерним випробуванням.