КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря

Про це повідомив Об'єднаний комітет керівництва штабів Південної Кореї, передає агентство Yonhap.

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Тестовий пуск трьох балістичних ракет було виконано близько 00:14 за місцевим часом. Тип ракет і район падіння поки невідомі.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея запустила балістичну ракету з підводного човна у бік Японського моря 24 серпня. Тоді ракета пролетіла 500 кілометрів і впала в підконтрольні Японії води.

Як відомо, військові КНДР пригрозили "фізичною відповіддю", якщо США і Південна Корея розгорнуть розширену систему ПРО THAAD на Корейському півострові. Вона призначена для перехоплення балістичних та інших ракет на великих висотах.