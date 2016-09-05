КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря

07:51, 05 вересня 2016
Світ
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Північна Корея випустила три балістичні ракети в напрямку японського моря.

REUTERS

Про це повідомив Об'єднаний комітет керівництва штабів Південної Кореї, передає агентство Yonhap.

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Тестовий пуск трьох балістичних ракет було виконано близько 00:14 за місцевим часом. Тип ракет і район падіння поки невідомі.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея запустила балістичну ракету з підводного човна у бік Японського моря 24 серпня. Тоді ракета пролетіла 500 кілометрів і впала в підконтрольні Японії води.

Як відомо, військові КНДР пригрозили "фізичною відповіддю", якщо США і Південна Корея розгорнуть розширену систему ПРО THAAD на Корейському півострові. Вона призначена для перехоплення балістичних та інших ракет на великих висотах.

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