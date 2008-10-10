Буш упевнений, що США можуть впоратися з кризою
23:45, 10 жовтня 2008Світ
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"Паніка на ринках провокує сама себе..."
Президент США Джордж Буш висловив упевненість в тому, що США зможуть впоратися з фінансовою кризою. Виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні із заспокійливим зверненням до нації, він також пообіцяв, що уряд вживатиме більш наступальні заходів для боротьби з кризою.
Американський президент зазначив, що уряд США працює в щільному контакті з іншими країнами при виробленні вирішень для кризових проблем. Дж.Буш також пообіцяв, що Міністерство фінансів має намір якнайскоріше втілити в життя схвалений недавно план викупу неліквідних активів, забезпечених іпотекою, з ринку.
При цьому Дж.Буш визнав, що паніка на ринках провокує сама себе, і це утрудняє вирішення проблеми.
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