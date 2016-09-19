Вибори до Держдуми РФ: після підрахунку 90% голосів "несподівано" лідирує "Єдина Росія"
08:46, 19 вересня 2016Світ
1068 0
До російської Держдуми проходять чотири партії: "Єдина Росія", ЛДПР, комуністи і "Справедлива Росія".
На виборах перемагає "Єдина Росія" / Коммерсант
У Росії після підрахунку 90% протоколів на виборах в Державну думу лідирує партія Володимира Путіна "Єдина Росія".
Як повідомляє "РБК", у "Єдиної Росії" 54,21% голосів, КПРФ – 13,53%, ЛДПР – 13,28%, "Справедливої Росії" - 6,19%.
Читайте такожПутін став менш симпатичним росіянам - опитування
Решта політсил не долають 5% бар'єр. Більше 2% набрали "Комуністи Росії" (2,35%). У "Яблука" - 1,85%, Партії пенсіонерів - 1,74%.
В одномандатних округах у більшості випадків також перемогли представники "Єдиної Росії".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter