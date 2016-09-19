Вибори до Держдуми РФ: після підрахунку 90% голосів "несподівано" лідирує "Єдина Росія"

У Росії після підрахунку 90% протоколів на виборах в Державну думу лідирує партія Володимира Путіна "Єдина Росія".

Як повідомляє "РБК", у "Єдиної Росії" 54,21% голосів, КПРФ – 13,53%, ЛДПР – 13,28%, "Справедливої Росії" - 6,19%.

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Решта політсил не долають 5% бар'єр. Більше 2% набрали "Комуністи Росії" (2,35%). У "Яблука" - 1,85%, Партії пенсіонерів - 1,74%.

В одномандатних округах у більшості випадків також перемогли представники "Єдиної Росії".