На виборах у Сейм Литви проходять 8 партій

За попередніми даними, на виборах у Сейм Литви, котрі відбулися в неділю, за партійними списками пройшли 8 із 17 політичних партій, що виставили своїх кандидатів.

Як передає ІТАР-ТАРС , референдум з питання продовження термінів експлуатації Ігналінської атомної електростанції, єдиної АЕС у країнах Балтії, зарахувати не вдасться через низьку явку виборців.

Такі попередні дані головвиборчкому після підрахунку бюлетенів 1535 із 2034 дільниць.

У багатомандатному окрузі, де за партійними списками обираються 70 депутатів, лідирує права опозиційна об`єднана партія консерваторів "Союз Вітчизни" і християнських демократів. За неї подано 17,48% голосів.