Росія витратить на підтримку фінансової системи понад 5% ВВП

Росія направила на підтримку фінансової системи 5,5% ВВП. Попередній обсяг російського плану з подолання фінансової кризи складе 2,45 трильйона рублів, повідомляє Lenta.ruз посиланням на газету "Коммерсант".

З урахуванням підтримки Центральним банком і Мінфіном банківської системи ця сума збільшується ще на 2,3 трильйона рублів. Таким чином, загальна вартість заходів, здійснених російським урядом з підтримки фінансової системи в 2009 році, може перевищити 10% ВВП. Видання зазначає, що йдеться про граничну суму, з якої в економіку надійшло не більше 1% ВВП.

10 жовтня Державна дума РФ прийняла відразу в другому і третьому читаннях пакет законопроектів, спрямованих на стабілізацію фінансової системи країни. Очікується, що вже цього тижня вони пройдуть Раду федерації і будуть підписані Президентом. Пакет направлений на підтримку корпоративного сектору, банківської системи в цілому, фондового ринку, захист приватних вкладників банків і на підтримку найбільших російських банків.