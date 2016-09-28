Помер колишній президент Ізраїлю і лауреат Нобелівської премії миру Шимон Перес

Один з батьків-засновників Ізраїлю, останній з покоління політиків, які застали проголошення незалежності в 1948 році, Шимон Перес помер у віці 93 років.

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Джерела в оточенні політика повідомляли, що його стан різко погіршився цього тижня - після перенесеного в цьому місяці інсульту. 13 вересня він був доставлений в лікарню неподалік від Тель-Авіва. З цього моменту Перес перебував у стані штучної коми і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, передає Російська служба ВВС.

За словами лікаря Переса, він відійшов без страждань.

Шимон Перес займав майже всі головні державні посади в Ізраїлі: відпрацював два терміни на посаді прем'єр-міністра, кілька разів очолював міністерство оборони Ізраїлю, міністерство фінансів, міністерство зв'язку, МЗС, МВС та інші відомства. З 2007 по 2014 рік Перес займав пост президента країни.

У 1994 році він був удостоєний Нобелівської премії миру - разом з прем'єр-міністром Іцхаком Рабіним і палестинським лідером Ясіром Арафатом - за роль у мирних переговорах в Осло, які поклали початок процесу передачі влади цивільній владі Палестинської автономії.

Його син Хемі, прощаючись з батьком, нагадав його відомий вислів: "Ти настільки великий, як мета, до якої ти йдеш".