Іспанія підтримає Грузію в її прагненні вступити до НАТО
04:38, 19 жовтня 2008Світ
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Коли стане головою ЄС
Іспанія підтримає Грузію в її прагненні вступити до НАТО, коли стане головою Європейського союзу (ЄС) в 2010 р. З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Мігель Анхель Моратінос на прес-конференції в Тбілісі. М.А.Моратінос також зазначив, що Іспанія повністю виступає за територіальну цілісність Грузії і її суверенітет, передає Associated Press.
Зараз в ЄС головує Франція.
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