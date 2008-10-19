Іспанія підтримає Грузію в її прагненні вступити до НАТО, коли стане головою Європейського союзу (ЄС) в 2010 р. З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Мігель Анхель Моратінос на прес-конференції в Тбілісі. М.А.Моратінос також зазначив, що Іспанія повністю виступає за територіальну цілісність Грузії і її суверенітет, передає Associated Press.

Зараз в ЄС головує Франція.