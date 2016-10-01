Міністра фінансів Молдови облили молоком (відео)

Інцидент стався сьогодні біля будівлі уряду країни, передає DT.ua.

Доніке підійшов ззаду і вилив на міністра відро молока. А коли чиновник повернувся до нього, то виплеснув йому прямо в обличчя залишки молока.

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Таким чином активіст висловив протест проти того, що уряд країни погодився прийняти пакет законів заради співпраці з МВФ.

Доніке заявив, що влада навісила на нього і його дітей борг у мільярд євро і закликав міністра подати у відставку.

У свою чергу Армашу відповів, що активісту має бути соромно за його вчинок.

Пізніше стало відомо, що поліція завела кримінальну справу на активіста за статтею "хуліганство". Доніке загрожує штраф у розмірі від 4 тисяч до 14 тисяч леїв (від 200 до 700 доларів), а також громадські роботи до 240 годин або до трьох років тюремного ув'язнення.