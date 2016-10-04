В Росії почнуть використовувати новий вид кримінального покарання - примусові роботи
11:59, 04 жовтня 2016Світ
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Заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко заявив, що у Росії з наступного року почнуть використовувати новий вид кримінального покарання - примусові роботи.
Примусові роботи - це ще одна "альтернатива" позбавлення волі, заявляє російська влада / flickr.com/Raffaella
Про це повідомляє ТАСС.
За його словами, «це ще одна альтернатива позбавлення волі».
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Максименко пояснив, що засуджені, відправлені у виправні центри, будуть жити там звичайним життям, але «не зможуть самостійно вибирати роботу або поміняти роботу, без дозволу адміністрації покинути виправний центр».
З 1 січня 2017 року ФСВП відкриє перші чотири виправних центри і сім дільниць, які зможуть прийняти майже 900 засуджених.
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