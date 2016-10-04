В Росії почнуть використовувати новий вид кримінального покарання - примусові роботи

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, «це ще одна альтернатива позбавлення волі».

Читайте такожЗахоплення заручників у французькій в'язниці: стали відомі вимоги ув'язненого

Максименко пояснив, що засуджені, відправлені у виправні центри, будуть жити там звичайним життям, але «не зможуть самостійно вибирати роботу або поміняти роботу, без дозволу адміністрації покинути виправний центр».

З 1 січня 2017 року ФСВП відкриє перші чотири виправних центри і сім дільниць, які зможуть прийняти майже 900 засуджених.