В Росії почнуть використовувати новий вид кримінального покарання - примусові роботи

11:59, 04 жовтня 2016
Світ
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Заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко заявив, що у Росії з наступного року почнуть використовувати новий вид кримінального покарання - примусові роботи.

flickr.com/Raffaella

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, «це ще одна альтернатива позбавлення волі».

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Максименко пояснив, що засуджені, відправлені у виправні центри, будуть жити там звичайним життям, але «не зможуть самостійно вибирати роботу або поміняти роботу, без дозволу адміністрації покинути виправний центр».

З 1 січня 2017 року ФСВП відкриє перші чотири виправних центри і сім дільниць, які зможуть прийняти майже 900 засуджених.

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