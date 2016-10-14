Обама заявляє, що Трамп не придатний для посади президента США

Про це він заявив сьогодні під час виступу перед прихильниками Демократичної партії у Клівленді, що у штаті Огайо, передає Радіо Свобода.

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«Дональд Трамп не має необхідного характеру та знань, і, схоже, він не бажає отримувати знань чи базових основ чесності, необхідних, щоб бути президентом. Тепер ми почули, як він ставиться до жінок», – зазначив Обама.

Як відомо, під час передвиборчої кампанії Трамп зробив багато суперечливих заяв. Востаннє скандал спричинили висловлювання Трапа щодо жінок.

Президентські вибори у США відбудуться 8 листопада. Основна боротьба розгортається між кандидатами від Демократичної партії Гілларі Клінтон і Республіканської партії Трампом.