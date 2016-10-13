У ЗМІ з'явилися нові свідчення жінок про домагання Трампа

Останній з оприлюднених нині інцидентів стався в 2005 році з журналісткою журналу People Наташею Стойнофф.

Вона розповідає, що приїхала до маєтку Трампа і його на той момент вагітної дружини Меланії, щоб взяти у них інтерв'ю з нагоди першої річниці весілля. Журналістка стверджує, що Трамп повів її на «екскурсію» будинком і пообіцяв показати якусь особливу кімнату.

Читайте такожДвоє спонсорів Трампа вимагають повернути кошти через секс-скандал

Коли дівчина туди ввійшла, нинішній кандидат у президенти зачинив двері, притиснув її до стіни і «засунув свій язик їй в горло». Вирватися Стойнофф змогла, коли прийшов дворецький.

Ще один випадок, описаний в The Palm Beach Post стався в 2003 році з мешканкою Флориди Мінді Макгіллірей. Тоді вона допомагала знімати концерт Рея Чарльза місцевому фотографу Кену Давідоффу.

За словами Мінді, Трамп схопив її за сідницю. Це підтвердив і Давідофф, який був з нею в той вечір. Фотограф розповів, що чітко пам'ятає, як Мінді відтягнула його в бік і сказала: «Дональд схопив мене за зад!».

Тоді дівчина вирішила не повідомляти про інцидент владі, але передумала після нещодавно оприлюднених заяв Трампа.

Раніше про два випадки сексуальних домагань Дональда Трампа дізналася The New York Times.

Як пише «Медуза», один з цих епізодів трапився 2005 року. Тоді колишня співробітниця девелоперської компанії Bayrock Group за прізвищем Крукс зустрілася з Трампом в будинку Trump Tower на Манхеттені в діловій обстановці.

Її компанія вела бізнес з Трампом, тому дівчина, якій тоді було 22 роки, представилася перед підприємцем, вони потиснули руки. Трамп не став відпускати її руки і поцілував дівчину в губи. За її словами, Трамп сприйняв це як належне.

Читайте такожТрамп зустрівся з жінками, які звинуватили Білла Клінтона в сексуальних домаганнях

Найбільш давній з відомих випадків стався більше 30 років тому з підприємицею Джессікою Лідс, якій зараз 74 роки. Вона піддалася домаганням з боку Трампа, коли летіла в Нью-Йорк в першому класі. За словами Лідс, до цього інциденту з Трампом вона ніколи не зустрічалася. Квиток у перший клас вона не купувала — жінці запропонували пересісти після посадки в літак, тому що в кабіні підвищеного рівня комфортності було вільне місце.

За словами жінки, приблизно через 45 хвилин після зльоту Трамп став хапати її за груди і намагатися залізти їй рукою під спідницю. Перед цим він представився і поцікавився заміжня Лідс. Вона відповіла, що розлучена.

«Він був як восьминіг. Його руки були всюди», — розповіла Лідс журналістам. Після того, як Трамп почав до неї приставати, жінка втекла у хвіст літака. До правоохоронних органів вона не зверталася.

У штабі Трампа ці історії називають «вигадкою».

Нагадаємо, раніше газета The Washington Post опублікувала відеоролик, на якому кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розповідав про своїх домаганнях до заміжньої жінки.

Трамп також розповів, що його «автоматично приваблюють красиві жінки і він часто намагається поцілувати їх. «Я просто починаю цілувати їх. Я навіть не чекаю. І коли ти зірка, вони дозволяють зробити це. Ви можете робити все», — заявив кандидат у президенти США.