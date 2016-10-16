США почали операцію зі звільнення Мосула - ЗМІ

Про це заявив командир курдського військового формування "Пешмерга" Омер Хусейн, передає Anadolu.

За його словами, американські гаубиці, які розміщені приблизно за 20 км від центру Мосула, завдають ударів по бойовиках. Також до операції залучена авіація США.

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"Терористи ІДІЛ почали палити шини, щоб блокувати видимість бойових літаків після того, як міжнародна коаліція почала завдавати ударів", - додав Хусейн.

"Бойовики також почали спалювати нафту, якою вони заповнили вириті траншеї довкола Мосула", - продовжив він.

У свою чергу представник Пентагону наголосив агентству, що "повномасштабний наступ ще не почався".

Як повідомляв УНІАН, раніше з французького авіаносця "Шарль де Голль" вилетіли винищувачі й почали завдавати авіаударів по позиціях терористичного угрупування "Ісламська держава" у Мосулі.