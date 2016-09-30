Франція задіяла атомний авіаносець "Шарль де Голль" для боротьби з ІДІЛ
09:52, 30 вересня 2016Світ
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З французького авіаносця "Шарль де Голль" вилетіли винищувачі й почали завдавати авіаударів по позиціях терористичного угрупування "Ісламська держава".
Франція задіяла авіаносець "Шарль де Голль" для боротьби з ІДІЛ / twitter.com/usnato
Про це повідомляє BFM.TV, посилаючись на міністерство оборони Франції.
Зазначається, що до операції залучені вісім багатоцільових літаків Rafale.
Так, авіаударів наразі завдають по району іракського міста Мосул - головного опорного пункту "Ісламської держави".
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Авіаносець прибув до регіону кілька днів тому, цього разу він розміщений у Середземномор'ї.
Повідомляється, що це вже третя місія Шарль-де-Голля в міжнародній коаліції проти ІДІЛ.
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